Iliad: 300 Giga al mese a un prezzo folle in offerta lampo

Non c'è voluto molto a che Iliad uscisse di nuovo sul mercato con un'offerta top davvero interessante. La concorrenza si sta facendo sempre più spietata con buona pace degli utenti che possono attingere ai migliori bundle a basso costo.

Come la nuova offerta di Iliad DATI 300 che offre ben 300 Giga di traffico dati al mese a soli 13,99 euro. Un'occasione davvero imperdibile che l'operatore francese ha deciso di rendere disponibile da qui al 10 maggio 2022.

Questa soluzione potrebbe risultare utile non solo a chi viaggia molto e vuole avere una connessione dati certa, ma anche per chi non è raggiunto dalla Fibra. Infatti, la SIM in dotazione può essere inserita in qualsiasi smartphone, ma anche in un comunissimo modem portatile o abilitato per le SIM.

Iliad sfonda con l'offerta DATI 300

DATI 300 è l'offerta di Iliad che si propone con un ricco bundle capace di ingolosire chiunque ha bisogno di tanti Giga al mese per navigare in internet, guardare film e serie TV preferiti in portabilità e tanto altro. Il prezzo è davvero esagerato. Infatti, a soli 13,99 euro al mese il piano comprende:

300 Giga di traffico dati su territorio nazionale con tecnologia 4G e 4G+ ;

di traffico dati su territorio nazionale con tecnologia e ; 10 Giga di traffico dati dedicati in roaming Europa.

Ovviamente oltre al contenuto incluso in questo piano mensile, questa tariffa offre anche HotSpot gratuito, controllo del credito residuo e, se inserita in uno smartphone, chiamate e SMS a consumo in Italia ed Europa rispettivamente a 0,28 euro al minuto e a 0,28 euro per SMS.

Il piano dati previsto è di 300 Giga. Nel caso venisse superata la soglia limite mensile la navigazione passerà a consumo con un costo di 0,90 euro ogni 100MB. Meglio quindi verificare regolarmente quanti sono i Giga residui. A tal proposito diversi router hanno una funzionalità che permette di impostare un limite al consumo dei Giga, indicando manualmente la soglia oltre la quale non andare.

Ricordiamo, infine, che il costo di attivazione dell'offerta DATI 300 di Iliad è gratuita. Sarà necessario contribuire una tantum al costo della SIM per un importo pari a 9,99 euro. Registrarsi è semplice, basta collegarsi alla pagina diretta dell'offerta, registrarsi e attivare il piano desiderato. La SIM in pochi giorni arriverà a casa senza costi aggiuntivi.

Questa offerta, come indicato sul sito ufficiale di Iliad, è dedicata solo ai nuovi clienti che hanno bisogno di avere un piano dati per navigare in mobilità e in casa con router, senza linea fissa.