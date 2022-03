Iliad: ritorna la PROMO Flash 150 in 5G a 9,99€

L'offerta Iliad tanto decantata e ricercata denominata Flash 150 è ritornata attivabile ONLINE e in tutti i punti vendita fisici del quarto gestore italiano. In questo caso con un'interessante novità, infatti, ora è possibile anche per i già clienti cambiare la propria tariffa senza costi con questa nuova promo disponibile per pochi giorni.

Tra poco dunque vediamo la tariffa nello specifico disponibile da qualche ora con 150 Giga di traffico dati in 5G a meno di 10 euro al mese.

In soldoni, questa promozione offre ben 150 Giga di internet in 5G, minuti e messaggi senza limiti a soli 9,99 euro mensili. In questo canone mensile troviamo anche 7 Giga di internet da utilizzare in roaming all'interno dell'Unione Europea.

Il comunicato giunto in redazione qualche ora fa, presenta l'offerta che abbiamo già visto qualche mese fa e nello specifico compara la Flash 150 con altre promo dei competitors. Vediamo dunque la nota stampa:

Dopo aver inaugurato il 2022 con il lancio di un’offerta rivoluzionaria nel segmento della fibra e aver presentato la iliadbox al mercato italiano, iliad rilancia oggi un’incredibile offerta mobile e rende nuovamente disponibile la FLASH 150: con un pacchetto di 150GB in Italia, senza cap di velocità e con 5G incluso, minuti e sms illimitati, zero costi nascosti e zero vincoli a 9,99 euro.

Dopo aver ascoltato le numerose richieste arrivate dai propri utenti negli ultimi mesi, iliad ha deciso di rilanciare l’offerta FLASH 150 per tutti coloro che vogliono entrare nella Rivoluzione iliad, e anche per tutti gli attuali utenti che vogliono accedere a quest’offerta con un upgrade, in modo da navigare con 150GB anche in 5G con un rapporto qualità-prezzo sorprendente, come indicato dalla tabella comparativa di seguito.

La tariffa mensile per la FLASH 150 è inferiore a €10 e non subirà mai rimodulazioni, come da sempre garantito dalla trasparenza e l’impegno di iliad verso i propri utenti, che in meno di 4 anni hanno superato la quota degli 8,5 milioni.

L'offerta viene presentata nella formula FLASH di iliad ed è quindi limitata nel tempo, può essere sottoscritta entro e non oltre il 14 aprile 2022 online sul sito iliad e tramite gli oltre 3.500 punti vendita iliad: su Simbox presso Flagship Store e iliad Corner, presso gli iliad Point diffusi in centinaia di punti Snaipay in tabaccherie, edicole e bar, e con iliad Express, che permette di acquistare una SIM iliad anche in ipermercati, supermercati, store di elettronica di consumo e bookstore.