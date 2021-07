Iliad, quarto operatore di telefonia mobile in Italia, ha lanciato oggi una nuova réclame che promuove la sua copertura nazionale in 4G che si attesta attualmente al 99,6% della popolazione.

Iliad: nuova réclame

Il nuovo spot in onda da oggi nelle principali reti televisive oltre a promuovere l'ormai ottima ed estesa copertura dell'operatore Iliad vuole anche ricordare che è possibile ancora attivare la promo a meno di 8 euro al mese. La pubblicità di cui vi abbiamo parlato è la seguente:

La promo, denominata Giga 80, offre 80 Giga di traffico dati in 4G, minuti e SMS illimitati verso tutti gli operatori e minuti sempre senza limiti verso più di 60 destinazioni a soli 7,99 euro al mese.

Oltre al già ricco bundle di internet troviamo inclusi 5 Giga da utilizzare in roaming all'interno dell'Unione Europea ed altri servizi extra che normalmente sarebbero a pagamento con altri carrier. Inoltre, in Europa il traffico voce, ossia i minuti e SMS inclusi non hanno alcuna limitazione.

Nello specifico, quest'offerta offre la garanzia di non cambiare nel tempo, il suo prezzo è garantito per sempre!

Costi ed altro

La tariffa Giga 80, protagonista della pubblicità odierna, ha un costo iniziale pari a 9,99 euro una tantum. A questa cifra bisognerà aggiungere quella relativa alla prima mensilità. Per quanto concerne, invece, la spedizione della SIM è completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Iliad

Tariffe