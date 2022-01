Iliad Giga120: Ritorna la PROMO con 120GB a 9,99€

Allo scoccare della mezzanotte, Iliad, ha deciso di chiudere la vendita della sua Flash 150 a meno di 10 euro mensili e di rimpiazzarla con la sua vecchia Giga120 disponibile sempre allo stesso costo della precedente versione.

Iliad Giga120: i dettagli

La tariffa prevede ben 120 Giga di internet anche in 5G, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS illimitati e minuti illimitati verso fissi e mobili di USA, Canada, Alaska e Hawaii e solo fissi di tutto il territorio europeo. Il tutto ad appena 9,99 euro al mese.

Inoltre, grazie ai nuovi accordi sul roaming dati in Europa, sono inclusi anche 7 Giga di traffico internet senza costi aggiuntivi.

Tale promozione, ritornata attivabile da oggi, è completamente priva di vincoli e il suo prezzo è garantito PER SEMPRE! Iliad Giga120 è disponibile anche per i vecchi clienti che vogliono cambiare la loro offerta. Inoltre, la tariffa in questione è sottocrivibile per i nuovi clienti sia in portabilità sia per chi richiede una nuova utenza.

Costi ed altro

Per quanto concerne i già clienti del quarto operatore italiano, non è previsto alcun contributo di cambio piano, mentre, i nuovi dovranno corrispondere in totale 19,98 euro una tantum per il costo della SIM e per il primo mese. La spedizione e l'attivazione sono a carico di Iliad.