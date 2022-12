Attiva Iliad Flash 120: tutto illimitato e 120GB a 7,99€ per sempre

Sei ancora in tempo per attivare Iliad Flash 120. Questa offerta scadrà a breve e offre un bundle molto ricco e vantaggioso. A soli 7,99 euro al mese, con clausola per sempre, avrai tutto illimitato e 120GB per navigare online con il tuo smartphone.

“Per sempre” vuol dire che questa tariffa non subirà rimodulazioni e aumenti futuri. Nondimeno, potrai sempre decidere di fare un upgrade o un downgrade all’offerta che in quel momento ti sembra essere più adatta alle tue esigenze.

Grazie a Iliad Flash 120 ha chiamate ed SMS illimitati oltre a 120GB di traffico dati con tecnologia 4G e 4G+. In più hai anche inclusi 7GB dedicati alla navigazione in roaming Europa. Perciò avrai davvero tutto per la tua mobilità.

Iliad Flash 120: ricco bundle, prezzo bassissimo

Con Iliad Flash 120 hai tutto incluso. Nell’offerta attiva ci sono la funzionalità “Mi Richiami”, l’HotSpot, nessuno scatto alla risposta, un piano tariffario chiaro e senza sorprese, il controllo del credito residuo, la segreteria telefonica e la portabilità del tuo numero di cellulare. Cosa offre il suo bundle?

120GB di traffico dati con tecnologia 4G e 4G+ dove disponibile;

di traffico dati con tecnologia 4G e 4G+ dove disponibile; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale ed Europa;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale ed Europa; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazione ed Europa;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazione ed Europa; 7GB di traffico dati in roaming Europa ;

di traffico dati in ; minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali incluse.

Scegliendo questa super tariffa in promozione sei sicuro di attivare un’offerta che non cambia nel tempo. Non hai vincoli né costi nascosti. Tutti i servizi di telefonia comuni sono inclusi. L’attivazione è semplice e veloce. Perciò cosa stai aspettando?

Attiva subito Iliad Flash 120 e ottieni tutti questi vantaggi. Tutto è gratuito tranne il costo della SIM che è di soli 9,99 euro una tantum. Perciò approfitta di questa opportunità ancora disponibile prima che termini, hai poco tempo a disposizione.

