Iliad è pronto a sbarcare sul fisso: la fibra arriverà a breve

Che Iliad fosse interessata anche al mercato casalingo con un'apposita offerta per la fibra era cosa già nota da diversi mesi, ma in queste ore il CEO Benedetto Levi ha svelato che il realtà il lancio di una proposta ad hoc per la fibra di Iliad è ormai imminente. Infatti, intervistato ai microfoni de Il Sole 24 Ore, il CEO ha confermato che la proposta di Iliad in merito alla fibra arriverà a stretto giro, questione di giorni: inizialmente si appoggerà sulla rete di Open Fiber per servire le zone nere del Paese, quelle più servite, e in un secondo momento farà invece affidamento alla rete Fibercop.

Il lancio della fibra di Iliad è ormai imminente

“È ormai imminente lo sbarco sul fisso. A breve saremo sul mercato con le nostre offerte“, sottolinea Benedetto Levi in una intervista con i giornalisti de Il Sole 24 Ore. L'ingresso dell'operatore telefonico all'interno del mercato della fibra viene giudicato come un fattore estremamente interessante per il settore, potenzialmente in grado di stravolgere le offerte attualmente disponibili allo stesso modo di come avvenne a seguito del suo arrivo nel settore mobile.

Per il CEO è importante arrivare a offrire “la stessa operazione di trasparenza che è seguita al nostro arrivo in Italia nel mobile“, facendo evidentemente riferimento alla policy aziendale che ruota attorno alla trasparenza dei prezzi. Per quanto riguarda i prezzi, inoltre, sebbene siano ancora ignoti, è lecito attendersi una proposta in linea con gli altri operatori per quanto riguarda gli allacci con la fibra FTTH (Fiber To The Home), ma è probabile che i già clienti Iliad potranno approfittare di qualche tipo di vantaggio rispetto invece a chi proviene da un altro operatore.