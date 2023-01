Iliad Fibra a partire da 19,99€, ecco come averla in SCONTO

L’esclusiva OFFERTA di Iliad che offre la Fibra 100% con Modem di ultima generazione è disponibili per i clienti Mobili che hanno la tariffa a 9,99 euro mensili.

L’internet a casa di Iliad segue il leitmotiv dell’azienda, infatti, anche in questo caso non sono presenti vincoli né tanto meno costi nascosti.

Iliad Fibra: ecco come avere il prezzo scontato

La tariffa per attivare internet flat a casa mette a disposizione la FTTH fino a 5 Gigabit al secondo in download e 700 Mbps in upload oltre all’apparato iliadbox Wi-Fi 6 incluso in comodato d’uso gratuito. Oltre alla promozione con internet flat ci sono anche le chiamate illimitate verso qualsiasi numero nazionale ed anche verso più di 60 destinazioni internazionali. Tutto questo al favoloso prezzo di soli 19,99 euro mensili in esclusiva per i clienti Mobili Iliad che hanno attiva la promozione con 150 Giga, minuti illimitati e SMS senza limiti a 9,99 euro al mese.

L’offerta in questione è disponibile anche per chi non ha Iliad sul proprio numero mobile. In questo caso, il prezzo mensile aumenta a 24,99 euro mensili.

In entrambi i casi, l’offerta è priva di vincoli di permanenza contrattuale. Inoltre, il prezzo è garantito per sempre proprio come succede con le promozioni Mobile.

La velocità dipende dalla copertura presente in zona. Nelle aree dove è presente la tecnologia EPON è possibile navigare fino a 5 Gigabit complessivi al secondo in download, mentre, nelle altre zone dove c’è la GPON la velocità massima è pari ad 1 Gigabit al secondo.

Costi ed altro

L’offerta in Fibra di Iliad è disponibile ONLINE e nei vari Punti Vendita senza vincoli. L’unica spesa da sostenere la prima volta è relativa al contributo di attivazione iniziale pari a 39,99 euro.

