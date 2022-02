Iliad esca di una nuova truffa con banner pubblicitari fraudolenti

Purtroppo Iliad ancora una volta è diventata l'esca utilizzata dai cybercriminali per diffondere una pericolosa truffa. Molti utenti dell'operatore telefonico francese hanno infatti denunciato strani popup e banner pubblicitari apparsi durante la navigazione che fanno riferimento a un “programma di incentivazione Iliad“. Ovviamente questo è solo uno specchio per le allodole così da adescare più vittime possibili. Scopriamo insieme tutti i dettagli per riconoscere questo attacco phishing e così evitare di cadere nella trappola.

Iliad e la truffa phishing dei finti concorsi a premi

C'era da aspettarselo che dopo l'uscita della nuova offerta per la Fibra di Iliad i cybercriminali cavalcassero l'onda della sua notorietà piazzando una maxi truffa a tema. In questo caso si sono inventati dei banner pubblicitari e dei popup studiati a dovere e curati nei minimi dettagli.

Con tanto di logo ufficiale dell'operatore, l'obiettivo è quello di far credere all'utente di poter partecipare a un concorso speciale realizzato esclusivamente per i clienti Iliad. In sostanza, stando al contenuto della truffa phishing, l'operatore sceglierebbe a caso 10 utenti per regalare premi davvero importanti.

Tra questi sono menzionati un Samsung Galaxy S20, un Apple iPhone 13 Pro e un Apple MacBook Pro. Ovviamente non è mancata la denuncia di Iliad che vede sfruttato il suo nome per realizzare spregevoli truffe.

La dinamica è sempre quella: comunicare la vittoria all'utente che dovrà poi registrare i suoi dati personali. Inoltre, per poter ricevere il premio dovrà anche inserire anche il numero della carta di credito e versare un importo minimo di 1,99 euro. Questo esborso minimo solitamente motivato viene motivato come contributo per le spese di spedizione o come super sconto del prodotto.

Attenzione quindi a non cadere in questa subdola trappola. Per riconoscere la bontà del concorso è bene verificare l'URL del sito a cui rimanda il link del banner o del popup fraudolenti. Come potrete facilmente notare non c'entra nulla con il sito ufficiale di Iliad, anche se la pagina è ricca di loghi e realizzata con una grafica molto simile all'originale.