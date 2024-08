Iliad è il nuovo Innovation & Technology Partner della Lega Serie A

iliad, che da sempre porta avanti principi di trasparenza e chiarezza delle sue offerte nel campo delle telecomunicazioni, è ora il nuovo Innovation & Technology Partner della Lega Serie A, rafforzando così il legame dell’azienda con il mondo del calcio.

Iliad e Lega Serie A insieme il calcio

Sin dal suo arrivo in Italia nel 2018, iliad ha conquistato la fiducia di oltre 11 milioni di utenti e tale crescita non mostra il minimo segnale di rallentamento. L’ormai noto operatore di telefonia ha investito significativamente nella qualità dei propri servizi, costruendo una rete mobile all’avanguardia con una spesa di oltre 4,5 miliardi di euro. Una strategia che ha impattato positivamente sull’economia italiana, con un ritorno di oltre 10 miliardi di euro e creando più di 83.000 posti di lavoro. Inoltre, iliad ha puntato su servizi di connettività di alto livello offrendo solo tecnologia FTTH, la fibra ottica più avanzata disponibile sul mercato.

Il calcio, sport nazionale per eccellenza, sta vivendo una fase di grande innovazione, con la Serie A che adotta tecnologie come il Goal Line Technology (GLT) e il Video Assistant Referee (VAR) per garantire una maggiore correttezza nelle decisioni prese sul campo. Questa attenzione alla tecnologia e alla trasparenza trova una perfetta corrispondenza nei valori di iliad, rendendo naturale la partnership con la Lega Serie A. La collaborazione punta a mettere la tecnologia al servizio del calcio, garantendo decisioni chiare e precise nei momenti cruciali delle partite. Il centro tecnologico della Lega Serie A a Lissone, fulcro delle operazioni VAR, sarà rinominato iliad International Broadcast Centre, sancendo così l’importanza di questo accordo.