Le offerte di Iliad sono davvero per sempre? Fra poco vedremo le modifiche apportate da parte del quarto operatore italiano ad alcune promo.

Offerte Iliad per Sempre? Facciamo chiarezza

Partiamo dicendo che le offerte disponibili fino a qualche settimana fa come la Giga 40, Iliad 100 Giga, Flash 100 Giga ed altre meno recenti non potranno essere modificate in alcun modo da Iliad in quanto indicate come “Per Sempre”.

In sintesi, le condizioni contrattuali però possono essere modificate per le tariffe Flash 120, Giga 120 e Iliad Giga 80 solo per quanto riguarda il contenuto di tali promo non quindi per il loro canone mensile che dovrebbe rimanere tale e quale anche a seguito di eventuali rimodulazioni.

Nello specifico, le due offerte più interessanti che attualmente sono impattate da questa modifica nelle condizioni generali del contratto sono le seguenti:

Flash 120: dispone di minuti e SMS illimitati verso tutti e 120 Giga di internet anche in 5G a soli 9,99 euro ogni mese.

Giga 80: offerta a meno di 8 euro mensili con 80 Giga di traffico dati in 4G e 4G+, minuti e SMS illimitati sempre verso tutti.

Secondo il Movimento Consumatori queste modifiche sui termini contrattuali non sono state correttamente specificate nei vari siti di informazione di Iliad così come nelle pubblicità presenti sui canali televisivi e nelle pagine social del quarto operatore italiano.

Proprio per questo motivo, lo stesso movimento ha diffidato Iliad chiedendo allo stesso carrier di eliminare le eventuali informazioni errate non esplicitamente indicate nei vari spazi di informazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Iliad

Tariffe