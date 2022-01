Iliad DOWN (di nuovo): problemi se si chiamano i numeri fissi

Ci risiamo: pochi giorni dopo l'ultimo down della rete mobile di Iliad, oggi è una nuova giornata “no” per il provider virtuale. Precisamente, da stamane, lunedì 17 gennaio 2022, molti utenti stanno riscontrando diversi problemi con il segnale telefonico dell'operatore.

Iliad down: che succede oggi?

Purtroppo questo non è un down diffuso capillarmente, come accaduto in passato, e che copriva tutta la rete. Sembra che oggi non funzionino solo le telefonate fatte verso numeri di linea fissa. Al contrario, le chiamate verso numeri mobile o la rete Internet sembra che funzioni senza particolri problemi.

Anche in redazione abbiamo provato ad effettuare qualche prova dopo aver notato noi stessi un errore. Pensavamo fosse un difetto del device in questione, ma vedendo che colpiva più dispositivi, abbiamo capito che si trattasse di un down su rete locale.

Da Downdetector abbiamo riscontrato poi un bug di livello nazionale e sembra che le segnalazioni siano sempre di più. Se chiamate verso un numero di rete fissa, sentirete un messaggio di errore.

“Il numero da lei chiamato non è corretto”.

I problemi stanno venendo riscontrati da tutto lo stivale e i disservizi colpiscono solo le chiamate in uscita verso numeri fissi. Da Roma, L'Aquila, Benevento, Lecce, Milano, Torino, Viterbo, Cagliari: tutte le principali (e non solo) città italiane lamentano di questo “bug”.

Qualcuno ha riscontrato problemi anche con le telefonate verso provider competitor, ma al momento ci sono poche notizie in merito.

Iliad ha confermato di essere a conoscenza del guasto e ha affermato di star lavorando ad una soluzione. Vi terremo aggiornati