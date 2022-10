Iliad Dati 300: PROMO TOP per lo smart working ed il nomadismo digitale

Iliad ha la soluzione per chi lavora da casa oppure per i cosiddetti nomadi digitali e quindi per tutte le persone che necessitano di una connessione internet mobile portatile. La Dati 300 è la promozione adatta a tutti coloro i quali svolgono lo smart working oppure si trovano a dover lavorare in mobilità anche all’Estero. La promo ha infatti ben 12 Giga di traffico in roaming utilizzabile ogni mese in tutta l’Unione Europea.

Iliad Dati 300: i dettagli della PROMO per smart working

L’offerta di Iliad pensata per tutti coloro i quali fanno smart working o lavorano in mobilità anche fuori casa prevede ben 300 Giga di traffico dati in 4G/4G+ senza minuti e senza SMS. Il tutto a soli 13,99 euro ogni mese. Oltre ad internet in Italia, nel canone mensile sono compresi ben 12 Giga di internet in roaming da utilizzare in tutt’Europa.

Una volta terminati i Giga è possibile richiedere di continuare la navigazione pagando 0,90 centesimi di euro per 100 Mega aggiuntivo oppure attendere il rinnovo successivo. Il tutto è gestibile attraverso l’Area Personale verificando in tempo reale il bundle residuo.

Il prezzo come per tutte le altre offerte Iliad è garantito per sempre. Non è presente alcun vincolo contrattuale, dunque, se non sarete soddisfatti di questa promo potrete recedere senza costi oppure passare ad altro gestore.

La promozione è disponibile sia nel sito internet ufficiale sia nei vari Corner ed Iliad Store dislocati in tutto il territorio nazionale. Inoltre, la tariffa è attivabile solo richiedendo una nuova numerazione.

Costi ed altro

Oltre al primo mese pari a 13,99 euro è necessario corrispondere per attivare la PROMO soli 9,99 euro. In questo ammontare troviamo la SIM Card ed anche la spedizione della scheda a casa.

