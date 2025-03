Iliad: 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a meno di 10 euro al mese

La nuova offerta Iliad è così conveniente che quasi non ci si crede: a soli 9,99 euro al mese per sempre puoi avere 200GB in 5G, minuti e SMS illimitati. E l’attivazione SIM ti costa soltanto 9,99 euro. Nessuna sorpresa e nessun costo nascosto: il prezzo della tua tariffa mensile sarà sempre quello, tra i più convenienti sul mercato.

Cosa puoi avere con l’offerta Iliad

Quindi, per meno di 10 euro al mese avrai 200GB di traffico dati da usare in 4G+ e 5G senza limiti di velocità nelle aree coperte e con dispositivi compatibili. E nel caso finissi in giga, con il tuo consenso, puoi continuare a navigare a 0,90 euro ogni 100MB.

Oltre a internet, avrai anche minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, senza restrizioni e senza costi nascosti. Se viaggi in Europa, puoi continuare a chiamare e mandare messaggi senza limiti e hai 13GB di dati dedicati da usare in roaming. Ancora, se hai amici o parenti all’estero, l’offerta include minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Un’offerta perfetta per te che vuoi il massimo senza spendere una fortuna: con 200GB al mese non avrai mai problemi di connessione e, soprattutto, il prezzo resta 9,99 euro al mese per sempre, senza aumenti improvvisi. Questa è la tariffa che fa per te.