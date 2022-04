Il WiFi non va? Con 21€ il segnale SFONDA i muri, grazie a Xiaomi

Scommetti che il WiFi lento o che va a scatti sarà presto solo un ricordo? Sicuramente, il problema è nella copertura del segnale: basta un dispositivo potente, come questo di Xiaomi, per risolvere il problema. L'ultimo modello di ripetitore, con doppia antenna e supporto dual band, è in sconto su Amazon a 21€ circa appena. Decisamente, è il momento di averlo.

Super semplice da configurare e installare, ti permetterà di ampliare la copertura della rete, permettendoti di navigare su Internet in modo super fluido e stabile, anche a molti metri di distanza dal router. Non accontentarti e scegli il top, al prezzo ci pensano le promozioni del momento. Completa l'ordine al volo per accaparrartelo in sconto, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

WiFi problematico: a risolvere ci pensa Xiaomi

Il dispositivo in sconto è l'ultimo modello di repeater lanciato dal colosso cinese. La copertura di rete dual band, permette al segnale di viaggiare fino a 1200 Mb/s e non solo. Infatti, proprio questa caratteristica lo rende perfetto sia da utilizzare per supportare le periferiche della casa smart (lampadine, TV, purificatori d'aria, ecc) sia smartphone, tablet, decoder, PC e simili.

Super semplice da installare e configurare, il trucco è uno: devi collegarlo alla corrente elettrica più o meno nel punto in cui il segnale di rete inizia a perdere colpi, diventando progressivamente più lento e instabile. A quel punto, lo abbini al router principale e verrà creata una seconda rete, potente e veloce.

Se la tua casa è molto grande, complice il prezzo basso, puoi pensare di utilizzarne più di uno da posizionare in diversi punti. In questo modo, crei una struttura che copre perfettamente l'intera abitazione.

Non perdere l'occasione di portare a casa questo interessante dispositivo Xiaomi di ultima generazione, pronto a permetterti di godere di una rete WiFi di ottima qualità. A 21€ circa appena è un ottimo affare, che puoi fare direttamente su Amazon: completa l'ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.