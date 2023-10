Il WiFi che BUCA i muri è di Amazon: oggi è in SCONTO DEL 48% (copertura fino a 380 m²)

eero Pro 6 è il sistema di router Wi-Fi mesh che hai sempre desiderato per garantire una connessione affidabile in tutta la tua casa. Con una copertura eccezionale fino a 380 m², puoi dire addio alle zone senza segnale e ai fastidiosi buffering. La tecnologia TrueMesh di eero Pro 6 instrada in modo intelligente il traffico, riducendo le interruzioni nella connessione. Questo significa che puoi goderti giochi online, videochiamate e streaming di contenuti in 4K (quando disponibili) senza problemi. Con questo sistema puoi aspettarti prestazioni Wi-Fi 6 eccezionali, con il supporto per velocità fino a 1 gigabit.

Il supporto per il Wi-Fi 6 rende eero Pro 6 ideale per connettere più di 75 dispositivi contemporaneamente, offrendo una connessione veloce e stabile per ogni dispositivo nella tua casa. La configurazione è un gioco da ragazzi grazie all’app eero, che ti guida attraverso il processo in modo intuitivo e ti permette di gestire la tua rete da qualsiasi luogo.

eero Pro 6 non è solo un router, ma anche un hub per la casa intelligente Zigbee integrato. Questo significa che può collegare dispositivi compatibili alla tua rete e funzionare con assistenti vocali come Alexa, senza la necessità di acquistare hub separati. Ricevi aggiornamenti automatici per mantenere la tua rete al sicuro e, se le tue esigenze cambiano, puoi facilmente espandere il tuo sistema aggiungendo altri dispositivi eero.