Il Volante di Mario Kart è in SCONTO su Amazon!

Se sei un appassionato di Mario Kart e desideri portare le tue competenze al livello successivo, non cercare oltre: il Hori Kart Racing Wheel Pro Deluxe è il tuo alleato. Questo volante a grandezza naturale, con licenza ufficiale Nintendo, è stata progettato con cura per offrire un’esperienza di gioco ottimale nei titoli di corse per Switch.

Con un ampio diametro di 280 mm, rispecchiante la dimensione standard di un volante automobilistico, e un angolo di rotazione di 270º, questo volante consente manovre precise e controllate, regalandoti una sensazione di guida realistica. Le levette di cambio integrate sul volante permettono cambi di marcia rapidi e senza distogliere lo sguardo dalla strada, garantendo la massima concentrazione durante le gare.

Le funzioni extra del volante offrono un vantaggio competitivo unico. La funzione di blocco oggetti ti consente di trattenere un oggetto dietro il tuo kart con un semplice tocco, garantendoti strategie di gioco avanzate. La personalizzazione dei pulsanti è completamente nelle tue mani, con la possibilità di adattarli alle tue preferenze. Inoltre, sensibilità e zona morta sono regolabili per un’esperienza di guida su misura.

Compatibile con titoli iconici come Mario Kart 8 Deluxe e Mario Kart Live: Home Circuit, il volante può essere utilizzato anche su PC, garantendo un’ampia flessibilità d’uso. Sia che tu stia affrontando gli avversari su Switch o PC, il Hori Kart Racing Wheel Pro Deluxe è la chiave per una guida vincente.

Fai tuo il volante ufficiale per Nintendo Switch a un prezzo scontato di soli 114,93€!