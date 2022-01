Il visore di Apple non sarà un oggetto di uso "quotidiano"

Secondo un nuovo rapporto emerso in rete, il visore di Apple non sarà un “dispositivo per tutto il giorno” e si dice che sarà in grado di creare un metaverso “off limits”.

Il visore di Apple non creerà un metaverso

È ampiamente previsto che quest'anno Apple tolga i veli dal suo primo visore per realtà mista, con particolare attenzione alla realtà aumentata e sulle esperienze di realtà virtuale. Mentre molte aziende, inclusa Meta, stanno pensando a creare un vero e proprio “metaverso“, un nuovo rapporto di oggi indica che l'attenzione di Apple è esattamente sul versante opposto.

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che gli è stato detto “abbastanza direttamente” che l'idea di un “metaverso” è “off-limits“. Questa, ovviamente, è una netta differenza rispetto alla strategia di aziende come Facebook e similari:

Ecco una parola che sarei scioccato di sentire sul palco quando Apple annuncia le sue cuffie: metaverse. Mi è stato detto abbastanza direttamente che l'idea di un mondo completamente virtuale in cui gli utenti possono fuggire, come nella visione del futuro di Meta Platforms/Facebook, è off limits per Apple.

Invece, si dice che l'attenzione dell'OEM di Cupertino sia rivolto ad un visore per realtà mista che verrà utilizzato per “esplosioni di gioco, comunicazione e consumo di contenuti“, ma non sarà “un dispositivo per tutto il giorno“.

Le voci attuali indicano che il primo headset per realtà aumentata e realtà virtuale di Apple potrebbe essere annunciato già quest'anno. Dovrebbe presentare un design high-tech con un'innovativa configurazione a tre display. Dovrebbe anche essere più costoso della concorrenza, con una prezzo di circa 3.000 dollari.