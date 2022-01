Il nuovo visore di Apple avrà una configurazione mai vista prima

Secondo un recente rapporto emerso in rete, il primo visore AR/VR di Apple presenterà una “configurazione innovativa a tre display“.

Cosa sappiamo sul nuovo visore AR/VR di Apple?

Mentre le voci sull'imminente headset AR/VR di Apple si stanno solo riscaldando, DSCC ha pubblicato un documento con 10 previsioni per il settore dei pannelli nel 2022, e include questo particolare prodotto della mela prossimo al debutto.

Secondo il documento Display Supply Chain, l'OEM di Cupertino dovrebbe rilasciare nella seconda metà del 2022 un visore AR/VR con entrambe le modalità VR e AR passthrough.

Prevediamo che l'headset della mela avrà una configurazione di visualizzazione innovativa, con tre moduli di visualizzazione, due display Micro OLED e un pannello AMOLED.

Secondo DSCC, Sony dovrebbe essere il fornitore del Micro OLED con un display 4K avente 1,4 pollici di diagonale. Per lo schermo AMOLED, DSCC ritiene che “la mela utilizzerà il pannello AMOLED per la visione periferica a bassa risoluzione, consentendo così un sistema di visualizzazione privilegiato“.

Il documento conferma un precedente rapporto di Bloomberg secondo cui questo prodotto avrà “un prezzo elevato“. DSCC pensa che il gadget AR/VR di Apple costerà “diverse migliaia di dollari“.

La nostra ipotesi è che il visore di prima generazione sarà un dispositivo di fascia alta destinato a professionisti e sviluppatori pensato per espandere l'ecosistema dell'azienda nell'ambito della realtà aumentata e mista. La compagnia includerà probabilmente una potente CPU mobile e GPU nelle cuffie.

Al momento, le voci puntano in direzioni diverse. Finora Bloomberg ha riferito che l'auricolare AR di Apple sarà capace di mostrare testo, e-mail, mappe, giochi e altre cose attraverso display olografici integrati nell'obiettivo. Nel 2020, Mark Gurman aveva rivelato che l'azienda ha due strategie per i suoi dispositivi di realtà aumentata, una per degli occhiali AR e l'altra per nu visore AR/VR in stile Oculus.

Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il dispositivo sarà destinato agli utenti avanzati in quanto presenterà due display 8K per mostrare immagini ad altissima risoluzione. Ming-Chi Kuo ritiene che l'headset sarà dotato di sensori 3D in grado, non solo di rilevare gli oggetti in una scena, ma anche di identificare i gesti compiuti dalle mani dell'utente.

L'analista si aspetta che questo prodotto faccia molto affidamento sull'iPhone, mentre gli “occhiali AR” potrebbero avere un chip speciale capace di funzionare senza un telefono nelle vicinanze.