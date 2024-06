Il VENTILATORE 2in1 di Beko è perfetto (e in OFFERTA)

Sei alla ricerca del ventilatore perfetto per la stagione estiva per evitare di scioglierti? Beh, al Beko EFS7000CW non manca davvero nulla e può, addirittura, essere ridotto di dimensioni per porlo sul comodino. Il suo prezzo, poi, è di soli 49,90€ grazie allo sconto Amazon. Ma vediamo tutti i dettagli!

Tutte le caratteristiche del ventilatore Beko

La chicca più interessante risiede nella possibilità di regolare l’altezza da 590 a 1080 mm che consente di adattarlo alle diverse esigenze. Questa versatilità consente di utilizzarlo come ventilatore a piantana per rinfrescare ampie aree o come ventilatore da tavolo per una freschezza più diretta e concentrata. Questa doppia opzione lo rende adatto a qualsiasi situazione e spazio, garantendo sempre una performance ottimale.

Inoltre, l’inclinazione e l’orientamento delle pale modificabili garantiscono una distribuzione ottimale del flusso d’aria, rinfrescando praticamente ogni angolo della stanza.

E con con un motore da 30 W, questo ventilatore assicura un consumo energetico ridotto, permettendo di risparmiare sui costi della bolletta elettrica. Ad essere basso è anche il rumore generato, con un livello sonoro di soli 38 dBA che lo rende ideale per l’uso notturno, garantendo un sonno tranquillo e rinfrescato.

Con le sue quattro velocità regolabili avrai modo di personalizzare il flusso d’aria in base alle tue necessità. Che si desideri una brezza leggera per un comfort discreto o un vento più forte per combattere il caldo intenso, questo dispositivo assicura sempre il top della ventilazione.

Insomma, il ventilatore Beko EFS7000CW è un modello super-completo che gode di un sacco di funzionalità, incluso un telecomando per controllarlo da lontano. Prendilo ora che costa solo 49,90€!