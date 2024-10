Il vendutissimo LEGO Spider-Man torna in offerta su Amazon (-25%)

L’action figure giocattolo LEGO di Spider-Man, una delle più vendute su Amazon, è tornata in offerta ad un prezzo molto interessante perché grazie al 25% di sconto puoi portartela a casa a soli 22,39 euro invece di 29,99, con consegna immediata grazie a Prime.

LEGO Spider-Man: idea regalo universale

Il set permette di dar vita dunque ad una action figure completamente snodabile del celebre supereroe Marvel. In questo modo, si può mettere in posa Spider-Man in tante posizioni diverse, sfruttando anche gli elementi ragnatela inclusi nella confezione.

L’action figure è alta 24 centimetri e può essere trasportata e portata facilmente ovunque: ideale dunque da essere usata come modellino da collezione, magari per i più adulti, o come giocattolo per i più piccoli dato che, come detto, gambe, braccia a testa del supereroe sono snodabii per offrire numerose opportunità di gioco.

Il set fa parte della linea LEGO che include altri supereroi come Miles Morales, Venom e Captain America, dandoti modo in futuro di completare la tua collezione di Avengers e non solo.

Idea regalo adatta a tutti e tutte, il set LEGO di Spider-Man è l’ottima offerta del giorno su Amazon: tuo a soli 22,39 euro.