Il vendutissimo LEGO Dinosauro 3-in-1 è tornato in SCONTO su Amazon

Il LEGO Creator Dinosauro 3-in-1 è sempre in cima alle classifiche di vendita della categoria su Amazon. Merito del suo prezzo basso, della sua versatilità che permette ai bambini di costruire tre differenti forme giocattolo e del fascino inimitabile dei dinosauri. Oggi puoi acquistarlo ad un prezzo ancora più conveniente dato che è in sconto a soli 13,90 euro.

LEGO Dinosauro 3-in-1 in offerta: un regalo graditissimo

Questo set LEGO mette nelle mani dei più piccoli, una volta completato, il modellino di un fantastico T-Rex per tante ore di divertimento creativo. Il dinosauro è dotato di occhi arancioni brillanti, articolazioni snodabili e una bocca apribile con denti appuntiti.

Il bello però, come si diceva in apertura di articolo, è che il T-Rex è trasformabile in altri due diversi dinosauro giocattolo, dando la possibilità di costruire un feroce Pterodattilo o a un possente Triceratopo. Qualsiasi trasformazione si scelga la si avrà dotata di articolazioni mobili che permettono di usare il set come un modellino giocattolo.

E per non farsi mancare niente, all’interno della confezione si trovano anche i resti dell’ultimo animale divorato dal dinosauro tirannosauro, sotto forma di gabbia toracica, sempre da costruire con i mattoncini LEGO.

Una fantastica idea regalo di compleanno e non solo, perfetta per bambini e bambine dai 7 anni in su. Oggi il set LEGO Dinosauro è tuo in offerta a soli 13,90 euro.