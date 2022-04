Il tuo smartphone si surriscalda? Ecco la causa del problema

Una indagine avrebbe svelato la base del surriscaldamento degli smartphone Android. Nelle ultime settimane si era molto parlato di Samsung che limita(va) i suoi smartphone e di Xiaomi che aveva seguito le orme del colosso sudcoreano, attirando le ire degli utenti che si chiedevano come mai i nuovi smartphone di fascia alta venivano “castrati”.

Il motivo principale alla base di questo problema, come hanno spiegato entrambe le aziende, riguarda la necessità di preservare l’autonomia della batteria – le app troppo pesanti, come ad esempio i giochi, possono contribuire a far scaricare molto rapidamente gli smartphone – e di mantenere la temperatura entro una certa soglia.

Perché il tuo smartphone Android soffre di surriscaldamento?

Quest’oggi, grazie a un inedito rapporto pubblicato da Business Korea, scopriamo che il motivo alla base di questo “problema” dipenderebbe anche (ma non solo) dal processo produttivo con cui vengono realizzati i chip ARM, quelli che troviamo in tutti i processori mobile. Sembra, infatti, che chip ARM destinati agli smartphone Android sarebbero poco ottimizzati per colpa dell’incredibile varietà degli smartphone presenti sul mercato (e alle versioni di Android utilizzate).

Ecco quindi ritornare in auge il sempre spinoso problema della frammentazione Android che, nonostante gli sforzi di Google, colpisce ancora il sistema operativo mobile; basti prendere in considerazione che Android 12, ovvero l’ultima versione dell’OS, non compare tra le versioni più utilizzate. Il problema del surriscaldamento non sembrerebbe riguardare il mondo Apple che, seppur facendo uso dei chip ARM, non ha certamente lo stesso problema di frammentazione.

Quali sono le soluzioni a questo problema?

È davvero complicato, secondo gli esperti, trovare una soluzione a questo problema: Samsung e Qualcomm, ovvero le azienda che producono i chip ARM, dovrebbero trovare (o inventare?) un sistema per ottimizzare meglio i chip al fine di renderli il più possibile compatibili con le numerose varianti presenti sul mercato. Non raggiungere questo obiettivo comporterebbe fenomeni di surriscaldamento e prestazioni non ottimali, come abbiamo visto su alcuni smartphone Android.