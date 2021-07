Su Amazon puoi toglierti sfizi a costo quasi zero. Ci sono occasioni che nemmeno immagini, esattamente come questo smartband, che paghi 5,59€ appena con spedizioni super economiche (1,25€ appena). Competa l'ordine e sii rapido: poche scorte disponibili.

Smartband a prezzo assurdo su Amazon

Certo, non aspettarti un wearable top di gamma: sarebbe folle pretenderlo a questo prezzo. Tuttavia, è un dispositivo che ti permetterà – dopo la connessione Bluetooth allo smartphone – di tenere sotto controllo le notifiche ricevute sullo smartphone, ma non solo.

Infatti, potrai tenerlo al polso mentre ti alleni per misurare le tue performance e tenere anche sotto controllo la salute. Infatti, non manca il sensore per il battito cardiaco, il monitor della qualità del sonno e c'è anche la possibilità di misurare la pressione sanguigna.

Insomma, un wearable che non ha troppe pretese, ma che è molto bello esteticamente, oltre che super leggero: lascialo al polso tutto il giorno, non ti darà alcun fastidio.

Il momento di toglierti uno sfizio è adesso: prendi un nuovo smartband a prezzo ridicolo da Amazon. Pagalo appena 5,59€ con spedizioni super economiche (1,25€). Quantità disponibile limitata, se cliccando non risulta più disponibile, allora significa che è già finito.

