Il tuo mini PC lo prendi a 99€ su Amazon adesso: OFFERTACCIA limitata

Un mini PC per studiare, lavorare e navigare su Internet. Un prodotto super compatto, ma efficiente, che puoi installare persino utilizzando la TV di casa, se non hai uno schermo a disposizione. Con le promozioni Amazon del momento, puoi fare un ottimo affare e portare a casa questo computer, con a bordo Windows 10 già installato, a 99€ circa appena. Dovrai essere veloce però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Te l’accaparri con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Mini PC: è il momento di averne uno

Esattamente quel computer, base di gamma, che ti serviva per le operazioni quotidiane. Studiare, lavorare, navigare su Internet, fare un giro sui social o guardare qualche video o film. Nessun problema nemmeno a utilizzare fogli di lavoro. Un prodotto che, nonostante il prezzo molto basso, risulta comunque completo.

A disposizione, hai:

porta HDMI oppure VGA per la connessione dello schermo;

2 porte USB A di tipo 2.0 per collegare mouse, tastiere e altre periferiche;

2 porta USB 3.0 super veloci per collegare memorie esterne e non solo;

porta jack audio da 3,5 millimetri;

porta Ethernet;

connessione Bluetooth;

connettività WiFi dual band.

La macchina conta su processore Intel Celeron 3060, supportato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Insomma, tutto quello che ti serve, riassunto in un dispositivo di dimensioni super compatte. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrarti il tuo mini PC a 99€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

