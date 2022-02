Il trucco per giocare a Fortnite su iPhone

Fortnite non è disponibile su iPhone e iPad da quando Apple lo ha bandito dall'App Store nell'agosto 2020 nel mezzo di una battaglia legale in corso con Epic Games, ma il battle royale sta tornando sui dispositivi iOS grazie al servizio di gioco GeForce NOW di Nvidia.

Si può giocare a Fortnite su iOS, ma c'è una procedura da eseguire

GeForce NOW è un servizio di gaming basato su browser che consentirà agli utenti di ‌iPhone‌ e ‌iPad‌ di giocare a Fortnite utilizzando Safari e si sta avvicinando al debutto.

Nvidia ha collaborato con ‌Epic Games‌ per portare Fortnite sul browser da novembre 2020 e, a gennaio, le due società hanno annunciato una beta a tempo limitato prima del lancio ufficiale. I colleghi di MacRumor sono stati in grado di entrare nella beta di Fortnite per vedere come funziona il gameplay tramite un browser, anche perché sarà l'unico modo per giocarci sui dispositivi della mela nel prossimo futuro.

Il battle royale funziona per la maggior parte come sui dispositivi mobili, con controlli touch disponibili e integrazione del controller in modo da poter giocare con un joystick Bluetooth, se lo si preferisce.

Il gameplay è stato per la maggior parte decente, considerando che si tratta ancora di un beta test. Ci sono ancora alcuni nodi da risolvere, ma in generale è simile alla versione precedente di Fortnite su ‌iPhone‌ e ‌iPad‌.

L'utilizzo di Fortnite tramite GeForce NOW richiede la registrazione per la beta in questo momento, ed è una closed beta, il che significa che non tutti potranno giocare. Puoi iscriverti alla lista d'attesa e riceverai un'e-mail se e quando ti verrà concesso l'accesso.

Se volete accedere, tutto ciò che dovete fare è registrarvi e fare un account GeForce NOW, che è disponibile gratuitamente, anche se sono disponibili profili a pagamento di qualità superiore a partire da 50 dollari per sei mesi.

Dopo aver completato i passaggi iniziali, Fortnite sarà disponibile nella sezione beta chiusa del sito Web di GeForce NOW.

Tim Cook ha chiarito che non ha intenzione di consentire a Fortnite di tornare nell'App Store mentre è in corso la causa con Epic Games e la battaglia legale potrebbe durare anni.