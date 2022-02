Fortnite, problemi su Android 12: cosa sta succedendo

Con un post pubblicato su Twitter, Epic Games informa di aver preso in esame alcuni problemi che riguardano il funzionamento di Fortnite sui dispositivi con Android 12. Nel dettaglio, il cinguettio dello sviluppatore ci fa sapere che ci sarebbero problematiche relative alle prestazioni e alla comparsa di “misteriosi” quadrati neri su schermo. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Fortnite non funziona bene su Android 12: il quadro della situazione

Precisamente, il post pubblicato sul profilo “Fortnite Status” recita come segue:

“Stiamo esaminando un problema relativo ad alcuni dispositivi con sistema operativo Android 12 che riscontrano problemi di prestazioni e visualizzano quadrati neri sullo schermo. Forniremo un aggiornamento in merito non appena avremo maggiori informazioni“.

Quindi, se siete tra coloro che giocano al popolare battle royale su un dispositivo con Android 12 e avete riscontrato questi malfunzionamenti vi invitiamo ad avere pazienza e attendere maggiori delucidazioni da parte dello sviluppatore.

Non appena arriveranno ulteriori notizie non mancheremo di aggiornare l'articolo con tutte le informazioni che Epic Games ci fornirà: occorre dunque avere un po' di pazienza prima di capire quando si potrà tornare a giocare regolarmente Fortnite su Android 12.

Nel frattempo, anche in mattinata c'erano stati malfunzionamenti che in quel caso avevano coinvolto tutte le versioni del gioco, compresi PC e console. In quel caso, il problema è rientrato nel giro di un paio d'ore: si spera che l'intervento per i device Android 12 sia altrettanto celere.