Il test anti Covid-19 di Amazon è ora disponibile per i consumatori; sappiate che tale prodotto è stato originariamente creato e utilizzato per i dipendenti dell'azienda americana. Adesso la compagnia ha deciso di venderlo agli utenti mediante i suoi canali distributivi.

Amazon: solo 39,99 $ per capire se hai il Covid

Amazon sta vendendo il proprio kit di test per il rilevamento del Covid-19 direttamente ai suoi clienti. I risultati vengono visualizzati su un sito Web di diagnostica Amazon originariamente progettato per essere utilizzato esclusivamente dai dipendenti dell'e-commerce americano. La disponibilità pubblica del test è stata riportata per la prima volta dal portale di Stat News. Questo accessorio è in vendita per 39,99 dollari e gode della spedizione in un giorno tramite Prime in alcune aree degli Stati Uniti. Purtroppo non si sa nulla circa l'effettiva distribuzione nelle altre regioni del mondo, ma ipotizziamo che sia questione di giorni, se non settimane. In Italia viene venduto il PRIMA Home Primacovid, un test sierologico fatto in casa. Costa pochissimo: solo 14,23€ al posto di 19,99€.

Come si usa il kit di Amazon per la rilevazione del Covid?

Per utilizzare il test, bisogna tamponarsi il naso a casa e si deve inserire la bacchetta in una scatola con un'etichetta di spedizione prepagata. I tamponi verranno inviati ad un laboratorio centralizzato. Amazon ha ottenuto l'approvazione della Food and Drug Administration sul suo kit a marzo scorso. All'epoca, prevedeva di utilizzare il test per il suo programma di screening dei dipendenti in loco.

I test medici a domicilio stanno spopolando da un anno a questa parte, poiché le aziende si sono affrettate a fornire risultati rapidi contro il Covid-19 che le persone possono eseguire facilmente senza un viaggio presso lo studio medico. Gli esperti pensano che questo gadget consentirà di stabilire un nuovo pradigma nel settore degli screening a domicilio.

Amazon offre anche un kit di test anti Covid realizzato dalla società di genomica DxTerity e un gadget per gli esami rapido realizzato da Quidel. Vengono venduti rispettivamente a 99 dollari e 24,95 dollari.

Il suddetto accessorio fa parte di un piano espansionistico di Amazon all'interno del settore sanitario. La società ha iniziato a offrire il suo programma di telemedicina e assistenza medica a domicilio ad altri datori di lavoro da diversi mesi a questa parte. Offre anche prescrizioni semestrali per farmaci comuni a partire dai 6 dollari attraverso il suo programma Amazon Pharmacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Amazon

Elettronica