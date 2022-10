Il termosifone elettrico smart a BASSO CONSUMO è quello che ci serve

Con le limitazioni all’accensione dei termosifoni alimentati tramite caldaia a gas, e il costo del carburante stesso, probabilmente puntare su un prodotto elettrico potrebbe essere una buona soluzione. Già perché, sebbene anche l’elettricità sia in aumento, dispositivi come questi – a basso consumo energetico ti permettono di avere il calore che serve, solo quando serve e dove serve.

Una forma di riscaldamento mirato, perfetto per esempio per la camera da letto, il bagno, lo studio o la cucina. Inoltre, la presenza della connettività intelligente permette al prodotto di mantenere un filo diretto con il tuo smartphone: puoi accendere, spegnere e programmare il tuo calorifero anche a distanza: in questo modo troverai l’ambiente caldo al tuo arrivo a casa.

In promozione attualmente su Amazon, c’è questo interessante modello di design a bassissimo consumo energetico. Infatti, ha un assorbimento di 600W, molto meno rispetto allo standard dei prodotti elettrici per riscaldare. In più è compatto, perfetto per stanze di medie dimensioni (fino a 10 metri quadri). Come anticipato, puoi gestirlo tramite applicazione per smartphone, manche usando la voce, complice la compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google. In sconto, puoi prenderlo a 90€ circa appena invece di oltre 135€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

AGGIORNAMENTO: il modello è già quasi finito (ce ne sono ancora due disponibili). Una validissima alternativa è questa stufa smart di Bimar, adesso in promozione a 39€ circa su Amazon. Il consumo energetico è sempre contenuto.

Semplicissimo il suo funzionamento, basa collegarlo alla corrente elettrica e seguire le istruzioni per completare la configurazione tramite applicazione per smartphone. A quel punto, sarai pronto per gestirne ogni aspetto tramite applicazione oppure usando gli assistenti vocali.

Il assorbimento massimo di 600W ti garantisce una certa tranquillità nell’utilizzo, considerando che non ci sarà da aspettarti sorprese in bolletta. Non perdere l’occasione di accaparrarti adesso in sconto questo bellissimo termosifone elettrico a basso consumo. Completa l’ordine al volo per averlo a 90€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

