Il televisore LG NanoCell 55 che cambia il tuo modo di vedere la tv

Se sei in cerca di un televisore che offra immagini spettacolari, funzioni avanzate ed un prezzo a dir poco eccezionale, non lasciarti sfuggire l’LG NanoCell 55” Serie 81 su Amazon a prezzo scontato. Grazie alla sua tecnologia NanoCell e al suo potente processore a5, questa smart tv ti offre un’esperienza fluida e intrattenimento di altissima qualità, direttamente nel salotto di casa tua.

Lo schermo è in grado di trasmettere immagini estremamente vivide e colori puri e realistici, mentre i contenuti in 4K Ultra HD risulteranno nitidi e dettagliati, perfetti se vuoi vedere film, serie tv o giochi. Inoltre il suo supporto al ‘Film maker Mode’ ti permetterà di goderti i tuoi film preferiti così come sono pensati dai registi, senza filtri o artifici che alterano l’immagine.

Il suo processore è pensato per ottimizzare automaticamente immagini e suoni, garantendo una visione estremamente fluida e bilanciata.

Se ami i videogiochi, con Game Optimizer potrai ottimizzare le impostazioni video in base al tipo di gioco, riducendo il lag e migliorando la reattività. Inoltre, grazie ai suoi 3 ingressi HDMI, potrai collegarlo con estrema facilità alle console di ultima generazione, alle soundbar o ad altri dispositivi.

L’esperienza smart vissuta con questa tv sarà ancora più intuitiva per te grazie al sistema webOS 24, che ti consente di accedere a Netflix, Prime Video e molto altro con pochi semplici clic. Inoltre questa tv supporta Alexa, che ti permette di controllarla unicamente mediante l’uso della tua voce.

Questo televisore al momento è acquistabile su Amazon a 449,00 euro con il 40% di sconto: non lasciarti sfuggire l’occasione di farlo arrivare subito a casa tua ad un prezzo davvero imbattibile!