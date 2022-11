Il telefono di Redmi più economico del mercato costa POCHISSIMO (80€)

Se state cercando uno smartphone di fascia bassa, molto ma veramente molto economico, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Si chiama Redmi 9A ed è realizzato da Xiaomi, brand che non ha certo bisogno di presentazioni. Il dispositivo è un best Buy assoluto, perché costa poco ma offre tanto. Le specifiche sono da “entry level” ma gira meglio del previsto, ha un design discreto e accattivante, una buona batteria, ha un processore affidabile e una skin che oramai conosciamo a memoria e che apprezziamo da tempo.

Con soli 80,65€ vi portate a casa un gioiello di telefono, un gadget che è ottimo da regalare per Natale o per autoregalarsi un device economico, magari da usare come muletto o come smartphone secondario.

Redmi 9A: lo smartphone per chi vuole concretezza

Questo dispositivo è un device magnifico su tanti fronti; certo, non è un top di gamma, ma per un uso standard e un utilizzo classico (social, mail, messaggi, chiamate, navigazione web) va più che bene.

Sotto la scocca batte un cuore MediaTek octacore (Helio G25) con due GB di RAM, lo storage è da 32 GB ma si può espandere mediante microSD ed è anche dual SIM. Certo, ha le fotocamere sulla parte posteriore (discrete, per il punta e scatta vanno benissimo, ma non è il cameraphone per eccellenza, sappiatelo). Le videochiamate sono in alta qualità e il design è carinissimo. Si tiene bene in mano e lo schermo è piacevole da vedere grazie alla risoluzione HD+. È un prodotto compatibile con le reti 4G e arriva in una finitura nera molto classica ed elegante.

Per soli 80,65€ difficile chiedere di meglio; questo è un vero gioiellino se cercate un buon prodotto a basso costo. Fate presto perché potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.