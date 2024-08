Il telefono delle Olimpiadi 2024, Samsung Galaxy Z Flip6 in promo

Se c’è un telefono di cui si sente parlare e si vede ovunque, quello è Samsung Galaxy Z Flip6. Guardando le Olimpiadi di Parigi 2024 ti è capitato sicuramente di notare gli atleti fare dei selfie, no? Beh, li fanno proprio con il nuovo smartphone del colosso Coreano. Ormai migliorato e reso praticamente perfetto, questo prodotto è unico nel suo genere e ti permette di avere tra le mani un dispositivo che è pratico e utilizzabile in più modalità.

Su eBay, al momento, lo trovi in promozione grazie al codice AGOSTO24 con cui lo paghi appena 750,49€. Se sei interessato non te lo perdere, puoi pagarlo anche con le 3 rate di PayPal.

Le spedizioni, invece, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Samsung Galaxy Z Flip6, lo smartphone pieghevole definitivo

Sicuramente è stato l’innovazione appena uscito, ora che siamo arrivati al modello avanzato, Samsung Galaxy Z Flip6 è una certezza. Se prima non lo hai acquistato perché avevi paura che potesse rovinarsi lo schermo, sappi che ora non hai problemi di alcun tipo.

Un telefono pieghevole che in tasca diventa mini ma con doppio schermo per poter espandere l’utilità ai massimi livelli. Il display esteriore, infatti, è completamente touch e personalizzabile per aggiungere widget e usare il telefono in diverse funzioni persino per scattare le foto come vedi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Una volta che lo apri, invece, hai un display classico che ti regala una visione ampia e di qualità elevata per un utilizzo più classico. Con ben 3 fotocamere a disposizione, puoi sperimentare in tutte le maniere immaginabili.

Hai a disposizione 12GB di RAM, 256GB di memoria interna e la connettività 5G per navigare alla velocità della luce. Se tutto questo non basta, sappi che anche la batteria è stata migliorata e ora raggiunge autonomie eccezionali.

Che altro dirti se non che hai 24 mesi di garanzia?

Collegati al volo su eBay dove acquisti il magnifico Samsung Galaxy Z Flip6 con il codice AGOSTO24 a soli 750,49€.

