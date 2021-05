Il VP di Apple afferma che il nuovo telecomando Siri Remote è stato ispirato dalla ghiera cliccabile dell'iPod Classic di oltre un decennio fa.

Siri Remote: futuristico ma con un look nostalgico

Con i nuovi prodotti Apple disponibili per tutti i clienti, Tim Twerdahl, VP of Product Marketing for Home and Audio, si è seduto con Express per parlare della nuova Apple TV 4K “a prova di futuro” e del suo Siri Remote di seconda generazione, ispirato all'iPod .

Una delle cose che i clienti si aspettavano di più da una nuova Apple TV era un Siri Remote ridisegnato. Infatti, in un sondaggio condotto da 9to5Mac con i lettori del giornale, quasi il 30% di loro aveva intenzione di acquistare solo il nuovo Siri Remote da utilizzare con la vecchia Apple TV.

Twerdahl, in questa nuova intervista, ha dato uno sguardo ai primi telecomandi per i formati su richiesta:

Se ci pensi, da quando avevamo formati su richiesta, come i videoregistratori e i DVD, siamo stati bloccato con quei tipi di velocità di controllo 2X, 4X, 8X e non è molto intuitivo o utile. Vai sempre oltre e poi cerchi di tornare a un punto. Una volta ideato questo design circolare, abbiamo pensato che somigliasse molto alla rotella rapida dell'iPod, quindi cosa potrebbe fare per aiutare le persone con la loro TV a utilizzare un'interfaccia del genere? Lo scrubbing del video è stato una cosa così naturale, gli editor professionisti spesso usano questi controlli in stile jog, che sono piuttosto potenti, ed è davvero bello portarli nel soggiorno delle persone.

Sempre riguardo al nuovo Siri Remote, Apple VP ha spiegato come l'azienda abbia creato un telecomando semplice e universale:

Ci sono alcuni standard su HDMI, ci sono alcuni standard che utilizzano gli infrarossi. E quindi dobbiamo negoziare e capire qual è il modo migliore per farlo per una data TV. La chiave è che si tratta solo di semplicità per i clienti. Faremo tutto il lavoro duro e il lavoro pesante in background.

Ha anche elogiato Siri sul nuovo telecomando, poiché l'assistenza virtuale ha un pulsante dedicato sul lato destro di esso:

Vogliamo che sia semplicissimo interagire con Apple TV indipendentemente dal tuo livello di comfort. Se premi il pulsante Siri sul telecomando e non dici nulla, sullo schermo della TV verranno visualizzati alcuni suggerimenti per aiutarti a capire il tipo di cose che potresti dire. Spostando il pulsante Siri sul lato, dove si trova sul tuo iPhone, speriamo che si rafforzi anche con le persone in quanto puoi fare esattamente lo stesso tipo di cose sul tuo iPhone del telecomando Apple TV.

Oltre alla “magica esperienza” che Apple vuole offrire ai suoi utenti con il telecomando Siri, Tim Twerdahl ha affermato che la nuova Apple TV 4K è pronta per il futuro, poiché spinge un nuovo standard di HDR:

C'è un po' di un problema con la gallina e le uova che è, perché produrre il contenuto se nessuno può guardarlo? Penso che stiamo facendo un grande passo avanti con Apple TV 4K che offre supporto per un frame rate elevato e sarà un incentivo a creare sempre di più di questi contenuti. Ad esempio, qui negli Stati Uniti un paio di anni fa, hanno iniziato a produrre il Super Bowl in HDR con frame rate elevato. E stiamo vedendo sempre di più. Vogliamo davvero che il prodotto sia pronto per il futuro e la grande notizia è che stiamo lavorando con tutti questi principali fornitori in tutto il mondo per offrire contenuti ad alta frequenza di fotogrammi, soprattutto per lo sport.

