Il TCL 40NXTPAPAR è in offerta su Amazon ad un prezzaccio

Il TCL 40NXTPAPER è un innovativo smartphone che offre un’esperienza di visualizzazione confortevole grazie al suo speciale schermo antiriflesso, progettato per dare lo stesso feeling della carta. Oggi è in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo! Lo paghi appena 179€…

Questo schermo riduce notevolmente l’affaticamento degli occhi, fornendo una sensazione simile alla lettura su carta, ideale per coloro che trascorrono molte ore al giorno utilizzando lo smartphone.

Una delle caratteristiche distintive di questo dispositivo è la bassissima quantità di emissione di luce blu, certificata dal TUV, che aiuta a mantenere gli occhi freschi anche durante un utilizzo prolungato.

Il TCL 40NXTPAPER vanta una tripla fotocamera posteriore dotata di intelligenza artificiale, composta da un sensore principale da 50 MP, un obiettivo ultra wide da 5 MP e un sensore macro da 2 MP. La fotocamera anteriore da 32 MP cattura selfie incredibili in qualsiasi condizione di luce.

Il pacchetto include una custodia protettiva specifica per il TCL 40NXTPAPER, progettata per proteggere il dispositivo da urti e cadute accidentali. La custodia include anche un pennino e un supporto da tavolo integrati, che consentono di prendere appunti sullo schermo NXTPAPER come se fosse carta e di utilizzare comodamente il dispositivo per videochiamate e la visualizzazione di contenuti video.

Il TCL 40NXTPAPER è un dispositivo versatile e innovativo che offre un’esperienza di visualizzazione confortevole, prestazioni fotografiche di alta qualità e funzionalità aggiuntive utili, come la custodia protettiva con pennino integrato. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.