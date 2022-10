Il tampone rapido affidabile è quasi GRATIS su Amazon: 0,92€ (-42%)

Un controllo veloce in casa in caso di sintomi o prima di partecipare a un evento, per prevenzione. Sono ancora moltissimi i contesti in cui sarebbe necessario effettuare un tampone rapido antigenico. Per fortuna, ormai è semplice – e sopratutto economico – reperire kit di qualità direttamente su Amazon.

Oggi ho scovato una mini scorta firmata Clungene, brand che si è ormai affermato perché in grado di proporre prodotti affidabili, perfetti per una verifica veloce e attendibile. Ogni test arriva a casa completo di tutto quello che occorre per realizzarlo. Ogni componente è assolutamente usa e getta e facile da gestire. La scorta da 25 pezzi puoi accaparrartela a 23€ circa appena. Facendo due rapidi conti, circa 0,92€ per ogni unità. In più, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Per approfittarne, devi semplicemente completare l’ordine al volo, prima che la promozione finisca.

Tampone rapido antigenico: la scorta è in sconto su Amazon

Puntare sulla scorta è sicuramente un’ottima idea. Infatti, in caso di raffreddore è facile che si proceda a fare il primo e poi un secondo o un terzo di controllo. Acquistarli singolarmente è certamente antieconomico, soprattutto considerando i prezzi attuali.

Per questo motivo, averne in casa una confezione da 25 pezzi – né troppi né troppo pochi – è un’ottima idea. Risparmia ora il 42% su Amazon e completa l’ordine al volo. La scatola con 25 kit per il tampone rapido, firmata Clungene, la prendi a 23€ circa appena con spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.