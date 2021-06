Xiaomi è una multinazionale assurda. Ha un ecosistema talmente ampio da poter offrire prodotti che non immagini a prezzi che non penseresti. Ad esempio, guarda che eccellente tagliacapelli è stato realizzato in collaborazione con il brand Enchen. La cosa più assurda è che ora, su Amazon Italia, lo prendi a 13€ appena grazie agli sconti del momento. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma attento perché in offerta ci sono pochi pezzi, naturalmente.

Xiaomi: il tagliacapelli costa pochissimo su Amazon

Io ne ho uno o, meglio, ne ho regalato uno, ma è rimasto in casa mia. Per questo posso essere testimone diretto della qualità assurda di questi dispositivi.

Innanzitutto, mi ha colpito il fatto che funzionino a batteria integrata che ricarichi attraverso ingresso USB C: puoi usare il caricatore dello smartphone ed è un vantaggio incredibile.

Successivamente, a stupirmi è stato il design: lo zampino di Xiaomi è super evidente. Linee estetiche minimal, per un prodotto che profuma di premium grazie anche a materiali di costruzione che evidentemente non sono economici, anzi.

Grazie al regolatore, puoi decidere la lunghezza del taglio di capelli, procedendo in modo spedito, senza però rischiare di rovinartela capigliatura. A garantirti un ottimo risultato ci pensano la testina in ceramica e le due velocità di taglio fra le quali puoi scegliere.

Perfetto per casa, ma anche per viaggiare, il tagliacapelli di Xiaomi a 13€ è un prodotto che non ti aspetteresti mai di poter trovare direttamente su Amazon e – soprattutto – con spedizioni rapide e gratis. Il mio consiglio? Approfittane subito: spunta il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello e concludi il tuo affare.

