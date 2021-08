Xiaomi ha un ecosistema enorme, fatto anche di prodotti per la cura personale. Dispositivi di altissima qualità, proprio come questo tagliacapelli professionale: è realizzato in collaborazione con il brand Enchen e questo rende impossibile trovarlo su Amazon, se non sai riconoscerlo.

Quando lo scopri però, quando noti la qualità, te ne innamori. Dotato di lame perfette e sistema di regolazione della lunghezza super pratico, lo prendi in gran sconto a 15€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: eccellente tagliacapelli in gran sconto

Un prodotto che ho comprato un paio di volte per fare regali di sicura riuscita e quindi conosco bene perché – complice la curiosità – il primo che ho preso l'ho aperto e preso in mano. Beh, è costruito con materiali di altissima qualità, a partire dal policarbonato con finiture opache utilizzato per la scocca.

Questo gioiellino ha diverse regolazioni di lunghezza, spingendosi fino a un corto di minimo 3 e massimo 21 millimetri. A differenza dei modelli della concorrenza, non devi cambiare la testina, ma semplicemente alzarla o abbassarla: è geniale, oltre che incredibilmente comodo da utilizzare.

Dotato di enorme batteria integrata, tutto quello che devi fare è accenderlo e utilizzarlo: ovunque ti trovi e senza il vincolo dei cavi. Quelli ti serviranno solo al momento di ricaricare il prodotto e il bello è che puoi farlo anche attraverso un powerbank oppure il PC, massima libertà.

Insomma, un prodotto eccezionale, oltre che estremamente bello sotto il profilo estetico. Questo tagliacapelli di Xiaomi Enchen adesso puoi prenderlo ad appena 15€ da Amazon, godendo anche di spedizioni super rapide e gratis. Sii veloce però, le scorte sono in rapidissimo esaurimento.

