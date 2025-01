Il tablet HUAWEI MatePad 12 X è in OFFERTA sul sito ufficiale.

Il HUAWEI MatePad 12 X è un tablet avanzato progettato per offrire un’esperienza visiva e produttiva di alto livello. Attualmente, è disponibile in offerta sul sito ufficiale di HUAWEI, con un prezzo promozionale di 599€, rispetto al prezzo di listino di 649€. Inoltre, in occasione della HUAWEI WEEK, inserendo il codice promozionale AHW25 al momento dell’acquisto, è possibile ottenere un ulteriore sconto del 5%, riducendo il prezzo finale a circa 569€. Per chi acquista entro il 28 gennaio, è inclusa in omaggio la HUAWEI M-Pencil, ideale per artisti e professionisti che necessitano di uno strumento preciso per il disegno e la scrittura.

Caratteristiche principali del HUAWEI MatePad 12 X

Il HUAWEI MatePad 12 X è dotato di un ampio display PaperMatte da 12 pollici con una risoluzione di 2800 x 1840 pixel, che garantisce immagini nitide e dettagliate, mentre la tecnologia anti-riflesso PaperMatte assicura una visualizzazione confortevole anche in ambienti luminosi.

Il design è sottile e leggero, con uno spessore di soli 5,9 mm e un peso di 555 grammi, rendendolo facilmente trasportabile. Le prestazioni sono elevate grazie al processore Kirin T90A, supportato da 8 GB o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, garantendo fluidità nell’esecuzione delle applicazioni e nel multitasking. La batteria da 10.100 mAh offre un utilizzo prolungato e supporta la ricarica rapida da 66 W per un pieno di energia in breve tempo. Inoltre, il tablet è compatibile con la HUAWEI M-Pencil di terza generazione, ideale per una scrittura e un disegno naturali e precisi.

Offerta speciale

Non perdere l’opportunità di acquistare il HUAWEI MatePad 12 X a un prezzo scontato e ricevere in omaggio la HUAWEI M-Pencil. Grazie all’offerta della HUAWEI WEEK, puoi portare a casa questo tablet di ultima generazione a un prezzo eccezionale. L’offerta è valida fino al 28 gennaio sul sito ufficiale di HUAWEI!