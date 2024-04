Il SUPER sconto MediaWorld sul Samsung Galaxy Watch6 è da SOGNO

Indossando uno smartwatch del calibro del Samsung Galaxy Watch6, si affrontano le giornate diversamente. A proporlo in grande sconto è oggi il grande colosso MediaWorld che sul suo sito ufficiale abbassa nettamente il prezzo di vendita dell’orologio.

Al momento la versione da 40 mm di diametro nella colorazione Graphite sta andando a ruba. Il Galaxy Watch6 è stato pensato e lanciato da Samsung per stupire, e con caratteristiche così eccezionali non si può certo esimere dal farlo.

L’indossabile è diventato famoso per la sua grande abilità nel monitorare le funzioni vitali ed ogni tipologia di sport. Con uno sconto di ben 60 € sul prezzo di base, il Galaxy Watch6 oggi costa da MediaWorld solo 259 €. Aggiungendolo al carrello e scegliendo PayPal come metodo di pagamento, è possibile portarlo a casa con 3 rate mensili da 87,33 €.

La versione da 40 mm del Galaxy Watch6 di Samsung monitora anche il sonno

Questo smartwatch di Samsung è stato pensato appositamente per monitorare il benessere giornaliero di ogni utente. È in grado di effettuare analisi approfondite come le rilevazioni della qualità del sonno, del battito cardiaco, delle abitudini per il riposo è molto altro ancora. Addirittura può misurare la composizione corporea grazie a BioActiveSensor, tenendo traccia dei progressi grazie a 90 differenti tipologie di allenamento.

Sul piano estetico, rispetto alla versione precedente, il Galaxy Watch6 da 40 mm è dotato di una cornice più sottile e uno schermo AMOLED più ampio. L’accoppiamento dell’orologio con uno smartphone Samsung o Android in generale è semplicissimo grazie all’applicazione dedicata a Samsung Health. Il vero punto di forza è la sua possibilità di essere personalizzato con tantissimi quadranti e in pochi secondi.

Menzione d’onore per la batteria, un’unità in grado di portare lo smartwatch a durare fino a 40 ore tenendo spento l’always-on display.

Con lo sconto di 60 € che applica oggi MediaWorld al prezzo di listino, il Galaxy Watch6 costa solo 259 €. Si può comprare anche in tre rate scegliendo PayPal come metodo di pagamento, pagando così 87,33 € al mese.