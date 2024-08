Il Sottocosto Unieuro continua online: ecco altre 5 offerte top

La promozione Sottocosto Unieuro continua online con numerose altre offerte su telefoni, televisori, grandi elettrodomestici e articoli per la cura della propria persona. L’ultimo giorno della promo è fissato per il prossimo 7 agosto, quindi tra due giorni esatti. Gli utenti che aderiscono al Sottocosto Online beneficiano delle spese di spedizione gratuite sulla quasi totalità dei prodotti in offerta, più la possibilità di scegliere se pagare in un’unica soluzione o in tre rate a interessi zero con Klarna e PayPal.

Nella lista qui sotto trovate un paio di auricolari Samsung che hanno fatto scuola a livello di design (e non solo), un potente rasoio elettrico Philips (che fa sempre comodo in estate), un nuovo TV Sony Bravia da 65 pollici (tra i migliori televisori in circolazione sotto i 1.000 euro), e una lavatrice Electrolux scontatissima (sì, è Classe A).

A questa pagina del sito Unieuro trovate invece tutte le altre offerte in corso.

Le 5 offerte da non perdere del Sottocosto Unieuro Online

