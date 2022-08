Il sito di Apple è offline: cosa sta succedendo?

In queste ore il sito online di Apple è andato offline. Sulla home page è apparsa una scritta che dice: “torneremo presto“. Ma cosa significa tutto ciò? C’è per caso un bug al server del sito? O l’azienda si sta preparando per il debutto silenzioso di qualche prodotto misterioso? La confusione regna sovrana quindi facciamo un attimo il punto della situazione insieme.

Il sito di Apple è offline: perché?

Il debutto dei nuovi iPhone così come dei nuovi Apple Watch, è previsto per il mese di settembre. Ad ottobre o novembre invece dovremmo fare la conoscenza dei nuovi tablet e computer dell’azienda. È possibile che oggi la compagnia voglio sperare un gadget tutto nuovo?

Onestamente non crediamo, anche perché non c’è stata nessuna indiscrezione in queste ore o in questi giorni che c’abbia potuto far pensare a qualcosa in questo senso. La nostra ipotesi è che la società stia preparando qualcosa per il lancio di qualche suo servizio, anche perché il sito è off line in moltissimi paesi, Italia compresa.

Vi terremo aggiornati in caso di novità; per il momento vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”. Restate connessi con noi e per scoprire gli ultimi update; vi terremo informati.

Nelle notizie correlate però vogliamo parlarvi di un’offerta davvero spaziale: ci riferiamo ad iPhone 13 un telefono top di gamma che oggi si può portare a casa a 957 € da 256 GB di memoria interna e in colorazione azzurra.

Vi abbiamo dedicato numerose pagine a questo device ma oggi ne approfittiamo perché l’offerta del giorno è davvero intrigante. Il telefono dispone infatti di uno schermo OLED da 6,1” Super Retina, ma non solo. Ciò che fa davvero la differenza oggi è anche il suo comparto fotografico dispone di un’ottica anteriore eccellente per i Selfie e le videochiamate, ma anche di due obiettivi posteriori da 12 mega pixel ciascuno. Questo smartphone infatti, è in grado di girare video in 4K HDR e di scattare fotografie in ogni condizione di luce, anche al buio.

Concludiamo ricordandovi che anche il processore è di altissimo livello; c’è il nuovo Apple Bionic A15 Che assicura performance incredibili sia del gaming che nell’uso quotidiano.

Non fatevi sfuggire questa offerta perché è davvero eccezionale. Fate presto perché non sappiamo quante scorte siano disponibili su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.