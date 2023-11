Il Single Day 11.11 è qui: le migliori offerte di MediaWorld, Unieuro, Samsung e Xiaomi

Oggi è il Single Day, uno dei giorni migliori dell’anno per acquistare prodotti di tecnologia e per la casa, grazie alle tante offerte NO IVA -22% dei principali store italiani. In questo articolo abbiamo inserito tutte le migliori offerte del giorno 11.11 di MediaWorld, Unieuro, Samsung e Xiaomi. Vi anticipiamo solo una cosa: il Black Friday è adesso.

Vai alle offerte del Single Day MediaWorld

Vai alle offerte del Single Day Unieuro

Vai alle offerte del Single Day Xiaomi

Le migliori offerte del Single Day 11.11 2023

Da MediaWorld a Unieuro, insieme agli store online di Samsung e Xiaomi, ecco tutte le migliori offerte del Single Day 11.11 2023 valide fino alla mezzanotte di oggi, sabato 11 novembre.

MediaWorld

Lo sconto è visibile una volta aggiunto il prodotto al carrello. Inoltre, è necessario anche effettuare il login e associare la carta MW Club, che può essere richiesta anche oggi su questa pagina.

Unieuro

Al momento Unieuro non ha ancora lanciato le offerte del Single Day. Aggiorneremo l’articolo non appena saranno online. Nell’attesa, potete tenere d’occhio questa pagina.

Samsung

Il Samsung Shop Online prende parte al Single Day 11.11 con due super offerte su Samsung Galaxy Z Fold5 e Samsung Galaxy S23 Ultra:

Galaxy S23 Ultra 1TB a 1.481,22 euro invece di 1.899 euro

Galaxy Fold5 1TB a 1.840,02 euro invece di 2.359 euro

In più è previsto un extra sconto del 5% a carrello effettuando l’accesso al proprio account Samsung.

Xiaomi

Così come Unieuro, anche Xiaomi non ha ancora pubblicato le offerte del Single Day 11.11 di quest’anno. Aggiorneremo prontamente l’articolo non appena lo farà. Nell’attesa, tenete d’occhio quest’altra pagina.

Qui, invece, trovate tutte le offerte del Single Day di MediaWorld, Unieuro, Samsung e Xiaomi:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.