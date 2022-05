Il Signore degli Anelli Gollum, ecco la data di uscita ufficiale

Daedalic Entertainment ha annunciato che Il Signore degli Anelli Gollum sarà disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S a partire dall’1 settembre 2022. Più avanti è previsto anche il lancio di una versione per Nintendo Switch.

Il gioco è uno stealth game che ci mette nei panni del noto personaggio della saga letteraria ideata da J.R.R. Tolkien e arriva nello stesso mese in cui è previsto il lancio della nuova serie TV realizzata da Amazon per Prime Video, incentrata sugli eventi accaduti nella Seconda Era.

Il Signore degli Anelli Gollum, un viaggio nella mente di un personaggio straordinario

Il Signore degli Anelli Gollum è un prodotto che, come si immagina, punta ad approfondire uno dei personaggi più affascinanti dell’epica letteraria di Tolkien. Diviso dalla sua doppia personalità, il crudele e malvagio Gollum, e il cauto e socievole Smeagol, vivremo in prima persona la sua storia, dal suo periodo come schiavo sotto la Torre Oscura fino alla permanenza con gli Elfi di Bosco Atro.

L’obiettivo è fare luce su eventi che non sono stati toccati neanche dalla trasposizione cinematografica, ispirati sempre da ciò che aveva scritto Tolkien nelle sue varie opere letterarie. Nel corso dell’avventura, dovremo muoverci con furtività, agilità e astuzia per sopravvivere a tutto ciò che ci circonda.

Avremo la facoltà di prendere delle decisioni che influenzeranno direttamente la personalità di Gollum: saremo noi a decidere se lasciar prevalere il suo lato oscuro oppure regalargli un barlume di speranza lasciando vincere la bontà e anche quel pizzico di ingenuità che contraddistingue Smeagol.

Appuntamento quindi all’1 settembre 2022, quando il gioco sarà disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.