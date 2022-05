Il Signore degli Anelli, in arrivo un nuovo gioco gratis per iOS e Android

Electronic Arts torna a realizzare videogiochi basati sulla licenza de “Il Signore degli Anelli” e annuncia una nuova partnership con Middle-earth Enterprises per lo sviluppo di un titolo mobile per iOS e Android.

Sviluppato da Capital Games, lo studio che ha realizzato Star Wars: Galaxy of Heroes, il gioco è un free-to-play chiamato “Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo“. Si tratta di un RPG con elementi collezionabili che punta ad offrire un’esperienza strategica e social-competitiva.

Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo, primi dettagli sul nuovo gioco gratis per iOS e Android

L’obiettivo di EA Mobile, come ha spiegato l’esecutivo Malachi Boyle, è quello di offrire grafica ad alta fedeltà, animazioni cinematografiche e artwork stilizzati. Nel gioco avremo l’opportunità di vedere il ritorno di alcuni dei personaggi preferiti dei fan visti ne Il Signore degli Anelli e ne Lo Hobbit, anche se per il momento non ci sono maggiori informazioni in tal senso.

Dal punto di vista del gameplay, dovremo aspettarci dunque un gioco a turni con elementi narrativi, un profondo sistema di crafting e, appunto, un ampio elenco di personaggi tratti dall’universo di Tolkien. I primi test partiranno nel corso dell’estate, con l’intento di dare subito agli appassionati l’opportunità di provare il gioco.

“I giocatori combatteranno attraverso storie iconiche del mondo di Tolkien e intraprenderanno la lotta contro i grandi mali della Terra di Mezzo“

Si legge nel comunicato stampa diffuso da Electronic Arts. Maggiori informazioni su Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo sono attese dunque nelle prossime settimane, presumibilmente non appena ci avvicineremo al lancio della prima fase di test.