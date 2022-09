Il Signore degli Anelli su Amazon è un successo: come guardarlo gratis

Non sono passati molti giorni dal debutto del remake de Il Signore degli Anelli made in Amazon Studios. Tuttavia, già si sta parlando di successo strabiliante. Dati alla mano, questo prequel è stato visto da oltre 25 milioni di utenti in tutto il mondo.

25 milioni di spettatori in tutto il mondo nelle prime 24 ore. Grazie per aver reso #GliAnelliDelPotere la serie più vista su @PrimeVideo pic.twitter.com/fCjlajKgaP — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) September 4, 2022

Un dato significato che rivela quanta attesa è stata creata intorno a questo titolo che, alle casse di Amazon, è costato oltre 1 miliardo di dollari. Una cifra spaventosa se si pensa che questa serie TV è composta da soli 8 episodi. Ciò vuol dire che il colosso di Jeff Bezos ci ha creduto molto in questa pellicola.

Dobbiamo anche tener presente che in quei 25 milioni di telespettatori mancano anche tutti coloro che la stanno vedendo tramite trasmissioni pirata. Se ancora non hai visto il prequel de Il Signore degli Anelli sappi che puoi che puoi guardarlo gratis e in modo legale.

Il Signore degli Anelli di Amazon ha fatto boom

Anche se le critiche non sono così omogenee, il prequel de Il Signore degli Anelli sta facendo parlare molto di sé e sono tantissimi coloro che hanno già visto i primi due episodi nonostante sia uscito da pochissimi giorni. Il pubblico non si è dimostrato così felice dei contenuti. Al contrario la stampa ha apprezzato molto.

Bisogna anche precisare che i diversi commenti negativi sulla serie non possono essere presi sul serio. Molti lamentano il fatto che nella storia siano stati inseriti troppi personaggi femminili con un ruolo importante. Altri hanno pubblicato commenti, se non simili, comunque sulla stessa lunghezza d’onda.

