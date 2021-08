Un set di Xiaomi per la cura delle unghie. Un kit professionale, composto da ben 7 pezzi: una custodia in acciaio inossidabile, 2 tagliaunghie, una limetta, un earpick e una forbicina. Un solo prodotto, super completo, e ora anche in sconto del 50% su Amazon: mettilo subito nel carrello e inserisci il codice “7UHNRX7D” prima di pagare. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Xiaomi: eccellente set per le unghie in gran sconto

Come tutti i prodotti del colosso cinese, l'equilibrio fra qualità e prezzo e impressionante. Questo kit è realizzato in acciaio inox, persino la custodia. Tutti gli strumenti sono pensati per garantirti ottimi risultati, soprattutto precisi: dai tagliaunghie alle forbicine, tutto è correttamente affilato e realizzato con estrema attenzione.

Lo utilizzi, lo lavi (senza timore di punti di ruggine) e poi riponi tutto nella custodia, anch'essa progettata per essere lavata all'occorrenza. Insomma, questo gioiellino è uno di quegli sfizi che un appassionato del brand deve togliersi. Non solo smartphone: Xiaomi ti accompagna anche nella cura personale e il bello è che gli standard di qualità sono mantenuti.

Con l'offerta Amazon del momento, questo gioiellino per le unghie (in kit da 7 pezzi) lo porti a casa a prezzo impressionante: completa l'ordine rapidamente, mettendo subito il prodotto nel carrello e usando il codice sconto “7UHNRX7D” prima di pagare. Il prezzo sarà subito ridotto del 50% e lo potrai avere a 13€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis. Sii veloce però: pochissimi i coupon attivabili.

