Il set LEGO Star Wars di Grogu è in offerta lampo su Amazon (-20%)

Amazon lancia un’offerta da non perdere sul nuovo set LEGO Star Wars Grogu e Carrozzina: il modellino dedicato all’amato personaggio di The Mandalorian, per lungo tempo noto semplicemente come Baby Yoda, è in offerta su Amazon a soli 79,99 euro invece di 99,99 con spedizione Prime e consegna immediata.

Set LEGO Star Wars Grogu e Carrozzina con Rana Sorgan: cosa include?

Questo set LEGO è dedicato ai fan di Star Wars, sia piccoli che adulti, e permette di costruire un modellino dettagliato che porta in vita il simpatico “Baby Yoda” e il suo caratteristico hoverpod. Un set bellissimo da 1.048 pezzi che diventerà una vera chicca per gli amanti della saga.

Il modellino di Grogu ha braccia mobili, testa e orecchie snodabili così da poter personalizzare la sua espressione e posizione. Altrettanto dettagliato è il passeggino galleggiante, con un design fedele alla serie, e che puoi esporre con Grogu all’interno o separatamente. La confezione include anche accessori come una rana Sorgan, un biscotto e persino la manopola del cambio: uno degli oggetti preferiti del piccolo Grogu.

E troverai anche una minifigure di Grogu stesso, una targa informativa e un supporto per poterlo esporre con fierezza dove vuoi.

Idea regalo perfetta per ogni occasione, per i giovanissimi e gli adulti fan di Star Wars: acquista adesso il set LEGO Star Wars di Grogu a soli 79,99 euro invece di 99,99.