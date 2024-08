Il set LEGO Lo Squalo è disponibile nello store ufficiale LEGO

“Ci serve una barca più grossa”. È una delle frasi cult del film Lo squalo (1975), entrato nell’immaginario collettivo di milioni di persone in tutto il mondo. E ora, a distanza di quasi 50 anni, tornerà probabilmente di moda. Merito del nuovo set LEGO Lo Squalo, un diorama da 1.497 pezzi che ricostruisce il momento più importante del film di Steven Spielberg, quello dell’attacco alla barca Orca.

Il set Lo Squalo è disponibile da poche ore sul sito ufficiale LEGO al prezzo di 149,99 euro. Acquistandolo entro il 16 agosto, si riceverà in omaggio anche il set Trofeo, un regalo ideale per i bambini a partire dai 7 anni.

È arrivato il nuovo set LEGO Lo Squalo

Oltre alla citazione “Ci serve una barca più grossa”, ad impreziosire il nuovo set Lo Squalo della LEGO ci pensano le tre minifigure che rappresentano Capo Martin Brody (il numero uno della polizia dell’isola di Amity), Matt Hooper (il biologo marino) e Sam Quint (il cacciatore di squali).

Un regalo ideale per tutti i collezionisti di oggetti cinematografici e gli amanti dei film classici, composto da 1.497 pezzi per 35 cm di altezza, 20 cm di larghezza e 59 cm di lunghezza. Il nuovo set LEGO fa parte della gamma Ideas, ed è pensato per chi ha compiuto almeno 18 anni.

L’acquisto del set Lo Squalo è disponibile su questa pagina dello store LEGO. Completando l’acquisto sul sito ufficiale si ha inoltre diritto alla consegna gratuita, al pagamento in tre rate da 50 euro al mese senza interessi con PayPal, e al set in omaggio Trofeo del valore di 12,99 euro.