Il set LEGO Icons Vespa 125 è in OFFERTA su Amazon (-20%)

La corsa ai regali di Natale si fa sempre più serrata e vogliamo darti una mano a scegliere qualcosa di originale e che sicuramente verrà apprezzato. Come nel caso di questo set LEGO per adulti, appartenente alla linea Icons, e che permette di costruire un modellino replica della speciale Vespa 125. Il prezzo, in offerta su Amazon, è di 79,90 euro contro i 99,99 di listino. Un’opportunità a cui dovresti sicuramente pensare.

Set LEGO Icons Vespa 125: un regalo di Natale stupendo

In collaborazione con il team Piaggio, i designer LEGO hanno celebrato il 75° anniversario della Vespa creando un modello unico dedicato agli appassionati di modellismo. La Vespa LEGO è dotata di dettagli incredibili, come una ruota anteriore montata su un lato, uno sterzo funzionante e una copertura rimovibile per il motore, rendendola un’autentica riproduzione della famosa moto italiana.

I piccoli dettagli sono ciò che rende questo set davvero speciale. Con il logo Vespa, una targa italiana degli anni ’60, un cavalletto funzionante e una ruota di scorta, ogni elemento è accuratamente progettato per catturare l’autentica essenza della Vespa. Il set include anche un casco e un cestino porta accessori con un grazioso bouquet di fiori.

Realizzato con mattoncini LEGO in blu pastello, il colore originale della Vespa, questo set è una vera chicca per gli appassionati. Il blu pastello è un colore LEGO raro, conferendo al modello un tocco esclusivo che sicuramente catturerà l’attenzione.

Grazie al cavalletto funzionante, puoi esporre con orgoglio questa Vespa 125 nella tua casa o in ufficio come un elegante oggetto da collezione. Non solo un fantastico regalo per gli amanti della Vespa, ma anche un modo unico per celebrare l’anniversario di questa iconica moto. Non perdere l’occasione di aggiungere questa Vespa LEGO alla tua collezione. Acquista ora e immergiti nell’eleganza senza tempo della Vespa italiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.