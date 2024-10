Il set LEGO Gioconda è già in offerta su Amazon: unico e originale

Che ne dici di aggiungere qualcosa di unico e originale al tuo arredamento di casa? Il nuovissimo set LEGO Art Gioconda non solo è disponibile su Amazon, ma ha anche un piccolo sconto che ti permette di acquistarlo a soli 96,90 euro. Se sei iscritto Prime, hai diritto anche alla spedizione veloce e gratuita.

Set LEGO Art Gioconda: un pezzo a dir poco unico

Un pezzo unico sì, ma in realtà formato da 1503 pezzi con cui ricreare uno dei capolavori iconici dell’età rinascimentale, ovvero la Monna Lisa di Leonardo da Vinci: il tutto tramite i meravigliosi mattoncini LEGO.

Il set è stato pensato per gli adulti appassionati di arte e ti offre un’esperienza unica che mette insieme creatività e precisione per quella che è un’opera d’arte murale personalizzabile e originale. Una volta completata, infatti, è destinata a diventare una decorazione da parete raffinata per la tua casa. L’opera in formato LEGO è racchiusa in una cornice dorata staccabile che conferisce eleganza e stile al set.

Il kit include anche 2 paia di occhi intercambiabili per dare alla gioconda LEGO un tocco personale con un elemento più astratto rispetto la classica rappresentazione.

Con libretto di istruzioni e QR Code che ti fornisce l’accesso a una soundtrack ricca di contenuti sul dipinto e il suo fascino senza tempo, la Gioconda LEGO può essere il tuo regalo per il weekend. Acquista il set a soli 96,99 euro.