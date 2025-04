Il segreto per piatti croccanti e senza grassi: Philips Airfryer ad un prezzo imbattibile!

Se sei in cerca di un modo semplice e gustoso per cucinare in maniera più sana, la Philips Airfryer 3000 Serie XL potrebbe diventare per te una potente alleata in cucina. Con la sua capacità di 6.5 litri, questa friggitrice ad aria riesce a contenere fino a 1.2 kg di alimenti ed è perfetta per preparare pranzi e cene per tutta la famiglia o per quando hai amici a cena.

Una delle sue caratteristiche principali è la tecnologia Rapid Air, che ti permette di friggere fino al 90% di grassi in meno rispetto ai metodi tradizionali. Niente più schizzi d’olio o cattivi odori in cucina, ma solo piatti croccanti fuori e teneri dentro (dalle patatine ai filetti di pollo, passando per le verdure e i dolci).

È una friggitrice 14 in 1, il che significa che potrai fare molto più che friggere: potrai cuocere, arrostire, grigliate, riscaldare e persino scongelare. Il suo pannello digitale è facile da usare, con programmi preimpostati che ti semplificano la vita, anche quando vai di fretta.

Un altro punto a favore è la companion app NutriU, che ti offre centinaia di ricette pensate appositamente per questo specifico dispositivo. Se sei a corto di idee ti basta aprire l’app per trovare l’ispirazione e seguire le istruzioni passo dopo passo.

La pulizia di questa friggitrice è un gioco da ragazzi: il cestello estraibile ha un rivestimento antiaderente e può essere messo in lavastoviglie, risparmiandoti tempo e fatica.

Se desideri goderti piatti gustosi senza sensi di colpa e con il minimo sforzo, questa friggitrice ad aria è proprio quello che fa al caso tuo. È pensata infatti per chi desidera mangiare bene, senza rinunciare al gusto, ma con un occhio alla salute e alla praticità. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di averla ad un prezzo davvero imbattibile e acquistala ora a 84,99 euro grazie all’11% di sconto.